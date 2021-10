Scaricato dal Manchester United: occasione per Inter e Juventus

Il Manchester United ha deciso di scaricare uno dei giocatori in rosa: si apre l’occasione per Juventus e Inter

I talenti in casa Manchester United sicuramente non mancano, e ovviamente portano alcuni giocatori a faticare a trovare spazio in rosa.

I ‘Red Devils’ nella recente sessione di calciomercato estiva hanno rinforzato ulteriormente la propria rosa, come con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha sin da subito portato un apporto fondamentale. Chi invece sembrerebbe continuare a non trovare spazio è il centrocampista Donny Van de Beek, acquistato lo scorso anno dall’Ajax. Così potrebbe aprirsi una possibilità per i club italiani interessati come Juventus e Inter. Ma attenzione, la concorrenza in Premier è folta.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Van de Beek fuori dai piani di Solskjaer: Juventus e Inter affrontano la concorrenza della Premier

Il Manchester United sembrerebbe aver deciso il destino di Donny Van de Beek. Il centrocampista olandese pagato 40 milioni, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, sarebbe stato definitivamente scaricato dai ‘Red Devils’.

Leggi anche >>> Svolta in Serie A: rinnovo e doccia fredda per Inter e Milan

Così Juventus e Inter, due dei club interessati, potrebbero cogliere l’occasione già a gennaio di rinforzare il proprio centrocampo. Sulle tracce dell’olandese però ci sarebbero anche West Ham, Everton e Newcastle. Dunque la corsa a Van de Beek si fa sempre più difficile per i club italiani.