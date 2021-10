Affare con Jorge Mendes: sfida tra Juventus e Roma

La partita di ieri tra Porto e Milan ha messo in luce ulteriormente una stellina assistita da Jorge Mendes, che potrebbe scatenare battaglia in Serie A

Come spesso capita la vetrina della Champions League mette in risalto diversi calciatori, che poi nelle prossime sessioni di mercato rischiano di diventare protagonisti. È il caso di Porto-Milan che ha messo sotto i riflettori il terzino destro lusitano, Joao Mario, classe 2000 che ha disputato una grande partita.

Prestazione eccellente in entrambe le fasi per il 21enne portoghese assistito da Jorge Mendes, che ha asfaltato la corsia di destra regalando sempre e comunque un appoggio importante ai compagni anche in fase offensiva. Caratteristiche di spinta da terzino moderno che gli sono valse ben presto le chiamate della selezione lusitana under 21, con la quale ha anche giocato insieme al milanista Leao. Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato, Juventus e Roma con gli occhi aperti: intrigo con Jorge Mendes

Su Joao Mario potrebbero presto accendersi i fari della Serie A, con due big in particolar modo a caccia di rinforzi in quella zona di campo. Si tratta della Juventus, che nel ruolo ha l’esperto Danilo, e la Roma che invece da tempo punta proprio un laterale destro di spinta da regalare a Josè Mourinho.

A fare da tramite per il classe 2000 col contratto in scadenza 2025 potrebbe pensarci proprio Jorge Mendes, agente del ragazzo ma abile anche ad intrattenere rapporti di lavoro con le società di Serie A. Basti pensare a Cristiano Ronaldo per la Juventus e allo stesso Mourinho per la Roma. Il potente procuratore potrebbe quindi nel caso mettere sul piatto Joao Mario, che per ora conserva ancora un valore di mercato abbordabile, dando il via ad una sfida tra le due società italiane. Al momento il portoghese non costerebbe più di 10 milioni, ma con altre prestazioni così il prezzo è destinato a salire.