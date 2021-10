Morata dentro o fuori: sacrificio e poker d’assi per la Juventus

La Juventus continua a ragionare sul futuro di Alvaro Morata: in caso di addio i bianconeri potrebbero puntare su un poker d’assi

Impegno fondamentale in Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri questa sera, che uscendo dalla trasferta di San Pietroburgo con i tre punti metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi.

Tante assenze per i bianconeri, ma in attacco dovrebbe esserci spazio per Alvaro Morata. Il bomber spagnolo in questa stagione dovrà fare in modo di guadagnarsi la conferma da parte della Juventus, che a giugno dovrà versare 35 milioni all‘Atletico Madrid se vorrà trattenere il numero 9. I bianconeri però potrebbero anche valutare il suo addio, e investire quella somma per un poker di attaccanti non da poco.

Morata dentro o fuori: l’erede tra quattro assi dell’attacco

Continua a essere in bilico il futuro di Alvaro Morata alla Juventus. A fine stagione i bianconeri dovranno prendere una decisione sul futuro dello spagnolo, e in caso di conferma bisognerà versare 35 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid. In caso contrario la Juventus potrebbe pensare a un attaccante tra quattro profili importanti.

Con la stessa cifra, ovvero 35 milioni, si potrebbe puntare su Mauro Icardi, attaccante del PSG con sempre meno spazio vista la presenza di tanti campioni, o Luis Muriel, bomber dell’Atalanta che conosce bene la Serie A. Aggiungendo qualcosa in più e arrivando a 50 milioni in lista potrebbe esserci anche il bomber del Manchester City, Gabriel Jesus. Infine la suggestione più grande del momento, ovvero Dusan Vlahovic, valutato però intorno ai 60 milioni di euro. Tutto dipenderà dunque dal futuro di Morata in bianconero.