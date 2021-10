Fonseca anticipa Juventus e Milan: futuro in Premier con il bomber

Possibile beffa per Juventus e Milan che, nella corsa all’attaccante, possono vedere l’inatteso anticipo dell’ex Roma Paulo Fonseca

Mancano esattamente due giorni all’apertura del prossimo turno di campionato, con la Serie A che vedrà Torino e Genoa contendersi i primi tre punti della nona giornata. Impegno insidioso quello del Milan di Pioli che va a Bologna mentre la Juventus dovrà affrontare nel derby d’Italia, a San Siro, l’Inter campione d’Italia. Un intreccio sul campo che può, inoltre, portare ad una comune beffa sia alla ‘Vecchia Signora’ che ai rossoneri in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Uno degli attaccanti protagonisti in Serie A potrebbe spiccare il volo, direzione Inghilterra, e riabbracciare il suo ex allenatore Paulo Fonseca.

LEGGI ANCHE >>>Milan stroncato: “Come lo Sheriff in Champions”

Il tecnico portoghese può essere il nome giusto per la panchina del Newcastle. In tal senso, l’esonero di Steve Bruce nelle scorse ore non lascia spazio a dubbi sulla volontà del Newcastle di puntare su un grande allenatore per rilanciare il progetto. Si è parlato di Antonio Conte ma a spuntarla potrebbe essere proprio Fonseca, pronto ad attingere tra i primissimi colpi della nuova gestione dei ‘Magpies’ alla sua ex squadra.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE >>>Svolta in Serie A: rinnovo e doccia fredda per Inter e Milan

‘Sgambetto’ Newcastle, Fonseca vuole la punta

Occhi in casa Roma, quelli dell’allenatore attualmente svincolato, ed in particolar modo su Borja Mayoral che piace a Juventus e Milan e già con Fonseca l’anno scorso fece bene, prima dell’approdo di Mourinho nella Capitale.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La punta spagnola è arrivata in prestito con diritto di riscatto in favore dei capitolini, ma il ritorno a Madrid, per poi ripartire, pare un’opzione assolutamente plausibile.

LEGGI ANCHE >>>Pioggia di milioni per l’addio: Conte sgambetta il Milan

Ecco perchè il Newcastle ci potrebbe pensare, sotto spinta dello stesso Fonseca, anticipando Juventus e Milan che da tempo hanno posto nel mirino il centravanti classe 1997.