Svolta in Serie A: rinnovo e doccia fredda per Inter e Milan

Inter e Milan vogliono il colpo in difesa direttamente dalla Serie A ma l’affare si complica: la società è pronta a blindarlo

Dopo aver vissuto mesi intensi e al top della propria condizione, sono tante le squadre che si stanno facendo avanti per provare ad acquistare il difensore Gleison Bremer. Il classe 1997 di proprietà del Torino sta dimostrando di essere affidabile e per questo motivo le big di Serie A pensano a lui per rinforzare il reparto arretrato.

Calciomercato, niente Bremer per Inter e Milan: il Torino lo blinda

In particolare nelle scorse settimane si sarebbero fatti avanti sia Inter e Milan, che vedono in Bremer il giocatore giusto da far crescere. Per il calciatore brasiliano un’esperienza in una grande squadra potrebbe fargli bene e rilanciarlo in maniera definitiva tra i difensori più importanti del campionato.

L’interesse di Milan e Inter però potrebbe non portare obbligatoriamente all’addio di Gleison Bremer dal Torino. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Tuttosport’, infatti, il club granata avrebbe deciso di non cedere il proprio gioiello in quanto perdere sia lui che Belotti in un solo colpo sarebbe devastante per la tifoseria.

Bremer ha il contratto in scadenza nel 2023 e la società ora potrebbe pensare a un rinnovo fino al 2024 per blindarlo dall’assalto delle big.