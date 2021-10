Inter-Sheriff, i convocati scelti da Inzaghi: a sorpresa manca un titolare

Simone Inzaghi sceglie i 23 convocati in vista della gara di Champions di questa sera: a sorpresa manca uno dei titolari

Questa sera alle ore 21:00 l’Inter ospita a San Siro lo Sheriff Tiraspol per riaprire il discorso qualificazione in Champions League. Avendo conquistato appena un punto tra Real Madrid e Shakhtar Donetsk, per i nerazzurri è obbligatorio vincere questa sera per non perdere il treno degli ottavi di finale. L’Inter arriva dal ko in campionato contro la Lazio e deve reagire psicologicamente ma di fronte si troverà una squadra che è stata capace di espugnare il Santiago Bernabeu. Simone Inzaghi ha scelto i 23 convocati tra cui c’è anche Stefano Sensi che torna dopo un mese di assenza. A sorpresa, però, non figura uno dei titolari del centrocampo nerazzurro.

Inter-Sheriff, Calhanoglu non convocato per questa sera

Tra i convocati non figura Hakan Calhanoglu che è la vera sorpresa di giornata. Ecco i 23 convocati di Simone Inzaghi: portieri:Handanovic, Cordaz, Radu; difensori: De Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni; centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic, Vidal, Barella, Brozovic; attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa.