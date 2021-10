Calciomercato Milan, ha impressionato Pioli: ecco il colpo a sorpresa

Calciomercato Milan: stasera la sfida al Porto con un giocatore avversario osservato speciale della dirigenza. Tutte le cifre e i dettagli

“Il Porto è una squadra completa, compatta in tutti i reparti. Luis Diaz mi ha impressionato per la qualità e la velocità. È un giocatore da tenere in grande considerazione per la nostra fase difensiva”. Nella conferenza stampa pre Porto–Milan, Stefano Pioli si è detto impressionato da Luis Diaz.

L’esterno colombiano è uno dei migliori giocatori della squadra portoghese e il tecnico rossonero ha già avvisato i suoi. Ma non solo. Quello di Pioli potrebbe diventare anche un assist alla dirigenza come prossima richiesta sul calciomercato. Il Milan è alla ricerca di un nuovo esterno e potrebbe fare un tentativo per il classe 1997, che sarà un osservato speciale di Maldini e Massara nel doppio confronto di Champions League. Ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Milan, Luis Diaz osservato speciale contro il Porto

Il 24enne è in scadenza nel 2024 e valutato dal Porto circa 25 milioni di euro. Una cifra non inarrivabile per il Milan nel caso in cui riuscisse a concretizzare la cessione di Castillejo. Nonostante l’ingresso decisivo contro il Verona, infatti, l’esterno spagnolo è sempre in cima alla lista dei partenti in casa rossonera dopo essere stato ad un passo dall’addio nell’ultimo calciomercato estivo.

La sua partenza potrebbe agevolare un possibile affondo per Luis Diaz. Il giocatore ha colpito Pioli e potrebbe così stuzzicare la dirigenza rossonera. Tuttavia, il Porto non fa sconti: serviranno almeno 25 milioni di euro per arrivare al talentuoso esterno, a partire da questa sera possibile nuovo osservato speciale per il Milan. Staremo a vedere.