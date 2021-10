Barcellona fuori dalla corsa: occasione Juventus a gennaio

Uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare la rosa potrebbe avere una pretendente in meno: il Barcellona si tira indietro

Il calciomercato non si ferma mai, e anche tra i tanti impegni di club e Nazionali, le società sono già al lavoro per cercare rinforzi per le proprie rose. In particolare in casa Juventus si continua a cercare un tassello in più per il centrocampo.

Così i bianconeri da tempo avrebbero messo gli occhi su un centrocampista della Premier League per il quale la lista della pretendenti non sembrerebbe essere breve. Una di queste però sembrerebbe lasciare la corsa, ovvero il Barcellona.

Il Barcellona rinuncia a Tielemans: assalto Juventus a gennaio

Il calciomercato invernale della Juventus potrebbe avere come obiettivo quello di rinforzare il centrocampo, cosa che Allegri aveva richiesto già da tempo alla società. Così i bianconeri avrebbero messo nel mirino Youri Tielemans, centrocampista del Leicester seguito anche dal Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il club catalano si sarebbe tirato fuori dalla corsa al belga per motivi economici. Così la Juventus potrebbe anticipare i tempi e far partire l’assalto a gennaio, con Tielemans che sarebbe valutato circa 30-35 milioni dal club inglese. Inoltre i bianconeri per finanziare in parte il colpo potrebbero puntare sull’uscita di Ramsey.