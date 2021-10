Paura Barcellona: assalto Juventus al talento. I dettagli

La Juventus lavora per rinforzarsi e pensa al colpaccio dalla Spagna: c’è la preoccupazione del Barcellona

La Juventus si sta rialzando in campionato dopo un avvio disastroso e intanto continua a pensare al futuro e studia i possibili colpi da effettuare in sede di mercato. Una nuova occasione potrebbe arrivare direttamente da Barcellona visto che ci sono difficoltà per quanto riguarda il rinnovo del talento Ansu Fati.

LEGGI ANCHE >>> Allegri stroncato: “Juve arroccata in area. Lo scudetto…”

Calciomercato Juventus, paura Barcellona: pronto l’assalto per Ansu Fati

Secondo quanto riportato da ‘MundoDeportivo’, il Barcellona vive con ansia la situazione Ansu Fati in quanto le grandi squadre d’Europa iniziano a preparare l’assalto per soffiare il talento classe 2002 ai ‘Blaugrana’. Dalla testata giornalistica spagnola che anche dall’Italia osservano la situazione e sono pronti all’assalto.

LEGGI ANCHE >>> Piace alla Juventus, tifosi choc: “Sei un gobbo di m…a”

Il club di Serie A che si è fatto avanti è la Juventus, che è stata più volte accostata alla stella del Barcellona già in passato. In caso di scadenza del contratto, sarebbe un’occasione troppo ghiotta da provare a sfruttare ma chiaramente l’inserimento di altre big da nazioni come Francia, Inghilterra o Germania complica i piani di Cherubini. In particolare bisogna stare attenti alle società ricche come il PSG o anche i club inglesi tipo Manchester United o Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Icardi offerto alla Juventus: idea di scambio clamoroso a gennaio

In ogni caso però i bianconeri vogliono provarci e sono tra le pretendenti per provare ad acquistare Ansu Fati a un prezzo sicuramente super vantaggioso. Il rinnovo appare difficile e tutto può succedere nei prossimi mesi: il classe 2002 ha dimostrato di avere qualità importanti ma non è da escludere un futuro lontano da Barcellona.