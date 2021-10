Dumfries non ingrana: spunta uno scambio a sorpresa

In questo inizio di stagione Denzel Dumfries non ha avuto l’impatto aspettato nell’Inter: possibile scambio in Serie A

Arriva la prima sconfitta per l‘Inter anche in campionato. Un ritorno amaro allo Stadio Olimpico contro la Lazio per Simone Inzaghi, che per la prima volta da avversario affronta il suo ex club e ne esce sconfitto.

In casa Inter inevitabilmente sono diverse le valutazioni da fare, e una di queste potrebbe essere sul futuro di Denzel Dumfries. L’olandese arrivato in estate dal PSV Eindhoven non è ancora riuscito a dimostrare a pieno il proprio valore, così i nerazzurri potrebbero pensare di rinforzare la fascia con uno scambio a sorpresa proprio con la Lazio di Sarri.

Inter non convinta di Dumfries: scambio con la Lazio di Sarri

Iniziano i primi dubbi in casa Inter per quanto riguarda il neo acquisto Denzel Dumfries. L’esterno olandese acquistato per sostituire Hakimi, fino ad ora non ha convinto a pieno Inzaghi e la dirigenza nerazzurra, così qualora il suo rendimento non dovesse salire, l’Inter a fine stagione potrebbe tentare l’assalto a una vecchia conoscenza di Inzaghi, ovvero Manuel Lazzari.

L’esterno della Lazio sembrerebbe non rientrare nei piani di Maurizio Sarri, così i nerazzurri potrebbero mettere in piedi uno scambio. Sul piatto potrebbe essere messo Stefano Sensi, valutato intorno ai 20-25 milioni proprio come Lazzari, che con le sue qualità potrebbe essere perfetto per l’idea di gioco di Sarri. Dunque ancora più di metà stagione per Dumfries per evitare la bocciatura e per l’Inter per pensare a un nuovo investimento.