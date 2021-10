Clamoroso doppio colpo del Newcastle: la rivelazione sui social

Doppio colpo in vista per il Newcastle: la clamorosa rivelazione sui social ribalta gli scenari del mercato

Il Newcastle del nuovo sceicco è pronto a scatenarsi sul mercato per ribaltare completamente gli scenari e le gerarchie della Premier League e non solo. Dopo tanti anni di anonimato i Magpies vogliono tornare ad essere protagonisti in Inghilterra e in Europa e il primo cambio di rotta potrebbe avvenire con la scelta del nuovo allenatore. Negli ultimi giorni è entrato in ballo anche Mourinho come ipotesi suggestiva per giugno ma adesso la scelta più concreta sembra portare ad Antonio Conte che, come confermato dalle storie IG di Damiano Er Faina, sarebbe in trattativa con il club inglese per il suo ritorno in Premier League. Ecco cosa ha detto Er Faina nelle sue storie: “Il Newcastle sta trattando e vuole a tutti i costi Antonio Conte”.

Il Newcastle a capofitto su Conte e Koulibaly: offerta shock

Un altro colpo di scena rivelato dal Er Faina è l’assalto del Newcastle a Kalidou Koulibaly che starebbe tentando il Napoli con un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. Un colpo che potrebbe ribaltare gli scenari della Premier ma anche della Serie A, visto l’incasso monstre che otterrebbe il club di De Laurentiis.