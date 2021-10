La Juventus supera Mourinho di misura: decisivo Kean contro la Roma

Juventus e Roma si sfidano per l’ottava giornata di Serie A, in un big match fondamentale per morale e classifica. Decisiva la rete di Kean

Juventus-Roma è stata una partita vibrante e tesa che ha regalato anche diverse emozioni ai tifosi di entrambe le squadre. Inizia decisamente meglio per i bianconeri, che trovano il vantaggio al 16esimo: cross dalla sinistra di Mattia De Sciglio, toccano prima Rodrigo Bentancur e poi Moise Kean per il gol dell’1-0. La realizzazione dell’attaccante ex PSG si rivela decisiva per il punteggio finale, ma comunque la Roma non si è mai arresa, al netto dell’infortunio di Nicolò Zaniolo.

Juventus-Roma, basta il gol di Kean ai bianconeri

Sul finale di primo tempo, la Roma sbaglia un rigore con Jordan Veretout, ma nella ripresa la musica comunque non cambia. I giallorossi attaccano a caccia del pareggio e vanno vicino all’1-1 in diverse occasioni, ancora con Veretout, ma anche con Vina. Alla fine la squadra di Allegri resiste, anche grazie a una super prestazione di Bonucci e Chiellini. La partita termina con il risultato di 1-0.