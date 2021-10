Paratici scatenato: 105 milioni e doppio sgarbo alla Juventus

Il Tottenham di Fabio Paratici pronto a dar fastidio alla Juventus nelle prossime sessioni di calciomercato. Bomber e centrocampista, assalto degli Spurs

A volte gli ex tornano, altre fanno molto male. E’ il caso di Fabio Paratici, fatto fuori dalla Juventus a fine annata scorsa e subito ripartito dal Tottenham. Una squadra da rilanciare, quella inglese, nello specifico da rafforzare a dovere per renderla competitiva con le altre big britanniche. Nello scorso calciomercato estivo l’opera è già cominciata, ma come dimostrano i risultati di questo primo scorcio di stagione non può ritenersi sufficiente per portare al top gli ‘Spurs’. Paratici lo sa bene, per questo con il via libera del boss Levy, meglio dire con i suoi soldi ha in mente di riprenderla già nella prossima finestra invernale.

Il primo obiettivo del Ds nel mercato invernale che verrà potrebbe essere Dusan Vlahovic, già provato a prendere in estate. Ecco spiegato perché a volte gli ex possono far male, il classe 2000 serbo ha rotto con la Fiorentina dopo il rifiuto dell’ultima offerta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 ed è il grande desiderio della Juventus per dare nuova linfa all’attacco di Allegri. I bianconeri non possono però fare grandi investimenti, in particolare a gennaio, mentre il Tottenham sì. Sul tavolo di Commisso può arrivare un’offerta da 60 milioni di euro più bonus, che stavolta il patron viola potrebbe accettare.

Ma non finisce qui, ‘La Vecchia Signora’ rischia di essere beffata due volta. Per il centrocampo, infatti, Paratici guarderebbe a quell’Aurelien Tchouameni che tanto piace a Cherubini e soci. Per il 21enne francese ossibile una proposta da circa 45 milioni di euro, una ventina in meno rispetto a quanti ne chiede il Monaco. Fatto un rapido conto, per il doppio colpo Vlahovic-Tchouameni gli ‘Spurs’ spenderebbero 105 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Rampulla: “Allegri scelta giusta. Donnarumma-PSG? Poteva rimanere al Milan”

Calciomercato Juventus, Vlahovic ‘alla Chiesa’: i bianconeri si muovono adesso

Va comunque detto che almeno con Vlahovic la Juventus potrebbe provare a trovare un accordo anticipando il Tottenham e tutte le altre concorrenti. Con il sì dell’ex Partizan Belgrado, la dirigenza juventina andrebbe a trattare – già a gennaio – con maggior ‘forza’ l’acquisto del suo cartellino. L’intento è quello di portarsi a casa il numero 9 viola ‘alla Chiesa’, ovvero in prestito (per quello biennale servirebbe il rinnovo) con obbligo di riscatto.

A.R.