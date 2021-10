Calciomercato Roma, ritorno clamoroso: Juventus spiazzata

Ritorno clamoroso alla Roma di Jose Mourinho nel prossimo calciomercato di gennaio: battuti Massimiliano Allegri e la Juventus

Le strade di Juventus e Roma si intrecciano sul campo, ma anche sul calciomercato. Non è un segreto che bianconeri e giallorossi cerchino un rinforzo importante a centrocampo. La ‘Vecchia Signora’ non può accontentarsi dell’acquisto di Locatelli, soprattutto se continueranno a deludere giocatori come Ramsey, Rabiot e Bentancur.

Per quanto riguarda i capitolini, lo ‘Special One’ in estate aveva chiesto come primissimo colpo un mediano. La società, però, è stata costretta a intervenire in altre zone e non ha potuto accontentare l’allenatore portoghese. L’intenzione è quella di rimediare già a gennaio in questo senso e, a tal proposito, potrebbe prendere forma un clamoroso ritorno.

Clamoroso ritorno per la Roma a centrocampo: Juventus ko

Stiamo parlando di Leandro Paredes. L’argentino è stufo di essere poco coinvolto da Pochettino al PSG e potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di cambiare aria. Con la Roma si era fatto notare a grandi livelli e tornare nella Capitale potrebbe essere una soluzione di suo gradimento.

La valutazione dei francesi si attesta sui 25-30 milioni di euro, con il termine del contratto previsto per giugno 2023. La Juve non potrebbe controbattere, perché ha difficoltà e nella sessione invernale dovrebbe liberare un posto da extracomunitario per l’acquisto dell’argentino. I giallorossi, invece, hanno le mani libere.