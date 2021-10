Vlahovic, non solo Juventus: scambio e beffa totale

Il futuro di Dusan Vlahovic sta delineandosi, con l’addio inevitabile nel 2022: scambio a sorpresa con il top club

Non è un mistero che Dusan Vlahovic abbia conquistato un pò tutti, in Italia ed Europa, a suon di grandi prestazioni e gol con la maglia della Fiorentina. In vista di giugno c’è la fila per il bomber serbo che ha già messo a segno 6 reti ed 1 assist vincente, in 8 presenze e 711′ in campo con la squadra di Italiano. La Serie A potrebbe ben presto veder volare via il talento di Belgrado. Ci ha pensato, e ci pensa tanto ancora, la Juventus che vuole ripetere l’operazione già portata a termine con Federico Chiesa. La ‘Vecchia Signora’ però sembrerebbe destinata a veder sfumare l’arrivo del bomber alla corte di Allegri, ma non solo. Anche l’Inter ci aveva pensato e con ogni probabilità dovrà arrendersi: una beffa servita pure a Milan e Roma che seguono Vlahovic con interesse, da tempo, con la speranza destinata a sfumare di vedere il serbo alla corte di Pioli o Mourinho.

Sorpresa Vlahovic, scambio e ko: vola in Spagna

Il futuro dell’attaccante potrebbe quindi essere in Spagna, al Barcellona. Il club di Laporta è disposto a mettere sul piatto uno scambio che accontenti, in parte, Rocco Commisso che per Vlahovic chiede non meno di 70 milioni di euro.

Si tratta del giovane talento Riqui Puig, gioiellino 22enne che il Milan ha seguito a lungo e che potrebbe quindi vestire la maglia della Fiorentina.

Il piano di Laporta è dunque chiaro: Puig e soldi per convincere la società gigliata a lasciar partire, a giugno, Vlahovic in direzione Barcellona.