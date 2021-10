Juventus, l’annuncio di Allegri: “Ecco le condizioni di Dybala e Morata”

Massimiliano Allegri si prepara a sfidare la Roma con la sua Juventus. In conferenza stampa, non sono mancate dichiarazioni su Dybala e Morata

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, in avvicinamento alla partita tra Juventus e Roma. Il tecnico bianconero, tra i tanti temi toccati, si sofferma sulle condizioni di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Gli attaccanti della Vecchia Signora ancora non sono al 100%: “Morata oggi si allenerà con la squadra, ma dipende da quanti rischi si corrono. Rischiamo di vanificare il lavoro dello staff medico. Per Dybala assolutamente no, è molto più indietro di Morata e non è a disposizione. Nel giro di una settimana, al massimo 10 giorni tornerà a disposizione”.

Allegri tocca anche uno dei temi più caldi degli ultimi giorni, il rientro dei Nazionali: “Un paio di allenamenti li ho fatti con gli europei, ieri sera sono arrivati i sudamericani. Devo verificare le condizioni di tutto, deciderò domani mattina. Per noi domani è una partita molto importante, fino alla sosta abbiamo 7 partite dove bisogna cercare di fare punti”.

Juventus-Roma, Allegri in conferenza stampa: il punto su Ramsey e Kean

Il tecnico della Juventus ha parlato anche di alcuni nomi caldi per i bianconeri: “Con Ramsey ho avuto nessun chiarimento, non c’è da chiarire niente. Conto molto su di lui, domani non so se giocherà dall’inizio. È un elemento su cui faccio affidamento”. E su Moise Kean sottolinea: “Kean sta bene. Se Morata non sarà a disposizione la scelta ricadrà su di lui o Chiesa centravanti. Ma anche Kaio Jorge, sta bene e ha qualità”.