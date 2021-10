Milan e Inter sul talento del Sudamerica: che suggestione in attacco

Milan e Inter continuano a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a colpi sensazionali: idea dal Sudamerica

Novità importanti per i due top club d’Italia. Milan e Inter sono tornate protagoniste dopo tante stagioni vissute nel chiaroscuro. Ora le due società milanesi continuano a lavorare alla grande in vista del futuro mettendo nel mirino obiettivi di assoluto valore. Suggestioni da urlo per rinforzare in particolar modo il reparto offensivo.

Calciomercato Milan e Inter, Julian Alvarez l’idea per l’attacco

Come svelato dal portale ‘fichajes.net’ Julian Alvarez è diventato una delle sorprese in Sudamerica degli ultimi mesi. Ha esordito da giovanissimo nella prima squadra del River Plate conquistando il cuore di tutti in Argentina. Inoltre, è diventato in poco tempo uno dei leader in attacco della compagine guidata da Marcelo Gallardo venendo così convocato anche in Albiceleste dal Ct Scaloni.

Inoltre, i suoi due gol contro il Boca Juniors nell’ultimo Superclasico hanno attirato gli interessi delle big d’Italia, tra cui Milan e Inter. La società rossonera l’avrebbe messo nel mirino per pensare al post Ibra e Giroud: un profilo giovane per rinforzare così il reparto offensivo di Stefano Pioli. I nerazzurri, invece, vorrebbero ripetere il colpo arrivato con Lautaro Martinez prelevato da giovanissimo al Racing.

Un colpo interessante in ottica futura, ma anche subito per il presente delle due compagini milanesi.