Juventus, ‘suggestione’ Lewandowski: ma il polacco ha già scelto

La Juventus cerca un bomber per la prossima stagione: suggestione Lewandowski, ma il polacco ha già le sue idee

La Juventus è consapevole di dover tornare protagonista nelle prossime sessioni di calciomercato. L’estate non ha portato tutti i rinforzi chiesti da Massimiliano Allegri e la coperta è corta, soprattutto in attacco. Gli infortuni di Dybala e Morata hanno complicato ulteriormente la situazione dopo il mancato arrivo di un top player che raccogliesse la pesante eredità lasciata da Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Tesoretto Morata: arriva il grande bomber alla Juve

La priorità a giugno sarà quindi un bomber di razza e l’ultima suggestione porta al nome di Robert Lewandowski. Classe 1988, il polacco ha un contratto con il Bayern Monaco sino al 2023, ma avrebbe dichiarato di voler andare via a fine stagione. Dopo dodici anni in Bundesliga, l’attaccante vorrebbe mettersi alla prova in altri campionati. I numeri parlano per lui: 339 partite e 307 gol con il Bayern e 187 partite e 103 gol per il Borussia.

Calciomercato Juventus, suggestione Lewandowski

La suggestione in casa bianconera è forte, ma il giocatore avrebbe altre idee. Secondo quanto riferisce ‘AS’, Lewandowski ha espresso il desiderio di vestire la maglia del Real Madrid. Il polacco è pronto anche a decurtarsi lo stipendio o a rifiutare offerte più vantaggiose pur di vestire la maglia Blanca. Uno scenario che lascerebbe cadere le speranze della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Vuole andare via: la Juventus prova a chiudere lo scambio

Il Real Madrid, dal canto suo, è in cerca di un top player per la prossima stagione. Il sogno resta Haaland, ma la concorrenza di City e PSG rischia di complicare la pista. Lewandowski rappresenterebbe un ottimo piano B: un giocatore avanti con l’età, ma ideale per risollevare gli umori di una piazza delusa dalle ultime sessioni di calciomercato.