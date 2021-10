Doppia occasione, la Juventus va a caccia: top player per Allegri

La Juventus prosegue la caccia al big da regalare ad Allegri: doppia suggestiva occasione e top player nel mirino

Il big match contro la Roma tra le priorità di Massimiliano Allegri che, domani sera, sfiderà all’Allianz Stadium la squadra allenata da Mourinho. I dirigenti della Juventus, però, guardano con forte interesse ai prossimi colpi di calciomercato che possono, tra gennaio e giugno, rinforzare pesantemente l’organico a disposizione dell’allenatore toscano. Arrivano in tal senso novità significative dalla Spagna: secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, in casa Barcellona continua a tenere banco il futuro di Ousmane Dembele. Se da un lato il calciatore pare propenso a firmare il rinnovo fino al 2025 e restare in Catalogna, dall’altro il suo agente Moussa Sissoko prende tempo spinto, probabilmente, dall’interesse di diversi top club europei pronti ad offrire un contratto importantissimo al suo assistito. In tal senso, la Juventus rimane alla finestra per il gioiello francese per il quale avrebbe pronta una ricca proposta, a zero, nel giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>>Vuole andare via: la Juventus prova a chiudere lo scambio

LEGGI ANCHE >>>Morata può dire addio: intreccio con il sogno della Juventus

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Intreccio con Dembele, la Juventus in attesa

Sissoko starebbe offrendo Dembele a diversi top club inglesi (Chelsea, Liverpool e Manchester United) ed è per questo che a gennaio il presidente Laporta si starebbe provando a cautelare con un nome di assoluto spessore, già accostato con forza proprio alla ‘Vecchia Signora’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Si tratta di Raheem Sterling, chiuso da Grealish e destinato a salutare il Manchester City probabilmente già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, il miliardario Newcastle alla finestra: via per 25 milioni

LEGGI ANCHE >>>Paratici all’assalto: colpo dalla Juventus, spunta l’ipotesi scambio

Il Barcellona ci sta seriamente pensando, per gennaio, in un intreccio tra stelle che può quindi vedere interessata in primissima linea la Juventus.