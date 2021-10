Calciomercato Inter, due bomber in fuga: addio a zero e sostituto

L’Inter pensa al bomber sul calciomercato, ma gli scenari relativi il suo futuro potrebbero portarlo lontano dall’Italia: ecco i dettagli

L’Inter ragiona sul calciomercato, con tutta la volontà di intrecciare le pedine giuste per la sua rosa. L’addio di Romelu Lukaku è stato pesante in estate per le ambizioni dei nerazzurri, che comunque hanno sostituito al meglio possibile la punta belga, per difendere lo scudetto. Ma in vista del prossimo futuro, l’Inter potrebbe comunque andare alla ricerca di nomi di primo livello per completare l’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, torna di moda per gennaio il pupillo di Inzaghi!

Un nome molto chiacchierato in ottica nerazzurra è quello di Luka Jovic. L’attaccante sta trovando pochissimo spazio con la maglia del Real Madrid in questa stagione. L’ex Eintracht è praticamente fuori dalle rotazioni offensive e l’addio durante il calciomercato di gennaio appare inevitabile. E magari a condizioni favorevoli, dato che l’Inter prenderebbe il calciatore in prestito, ma senza obblighi di riscatto. Ma la Beneamata non è l’unica società ad aver messo nel mirino il calciatore: dalla Premier League, infatti, un club è pronto ad affondare il colpo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pronto lo sgambetto alla Juventus: i dettagli

Calciomercato Inter, Jovic verso la Premier: Inzaghi si allontana

Il futuro di Jovic, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, sarebbe strettamente legato a quello di Alexandre Lacazette. Il francese, accostato spesso anche ai club italiani, su tutti Juventus e Milan, con ogni probabilità lascerà l’Arsenal al termine della stagione. Uno scenario che permetterebbe ai Gunners di fiondarsi con decisione su Jovic. Il bomber vuole lasciare il Real e sarebbe il profilo prescelto da Mikel Arteta per rinforzare l’attacco. Vedremo se l’intreccio tra punte si concretizzerà, lasciando l’Inter al palo per il reparto offensivo di Inzaghi.