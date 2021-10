Non c’è pace per il Milan: UFFICIALE, altro positivo al Covid

Dopo Theo Hernandez, il Milan ha riscontrato la positività al Covid-19 di un altro giocatore: il comunicato ufficiale dei rossoneri

Si allunga ancora la lista degli indisponibili in casa Milan. Dopo Theo Hernandez, i rossoneri hanno riscontrato la positività al Covid-19 di Brahim Diaz. Un’altra tegola pesante per Pioli – in emergenza per le prossime partite -, considerando anche l’infortunio di Maignan che rivedrà il campo direttamente nel 2022.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “AC Milan comunica che Brahim Diaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate“.