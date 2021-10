Newcastle, Conte continua a rifiutare: ecco i motivi

Antonio Conte rifiuta ancora il club. Si allontana lo scenario della Premier League almeno per questo campionato

Il Newcastle è atteso dalla sfida con il Tottenham valida per l’ottava giornata della Premier League. Nelle ultime settimane il club ha cambiato proprietà ed è passato in mano alla ricca famiglia dello sceicco Mohammad bin Salman che, probabilmente, rivoluzionerà totalmente tutta la squadra. Il primo step è quello dell’allenatore: attualmente i Magpies sono penultimi in Premier League e circolano già i nomi dei possibili sostituti di Steve Bruce. Uno dei profili seguiti è Antonio Conte ma l’ex allenatore di Inter e Juventus non sembra interessato al momento a trasferirsi in Premier League.

Conte no al Newcastle: vuole una big a fine stagione

Antonio Conte ha sempre costruito i suoi successi guidando le squadre a partire dall’inizio della stagione. Le sue esperienze con Juventus, Inter e Chelsea sono infatti iniziate nei mesi estivi e sono state tutte caratterizzate dalla vittoria di almeno uno scudetto. Il mister non è abituato ad entrare in corsa e questo è senz’altro uno dei motivi del suo rifiuto al Newcastle.

Conte preferirebbe aspettare la fine della stagione e soprattutto la chiamata di una big. I Magpies diventeranno uno dei club più ricchi al mondo ma non hanno il fascino del Manchester United o di altre società abituate a vincere.