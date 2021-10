PSG ‘ingannato’: infortunio più serio del previsto, che flop!

Ancora problemi per Pochettino per il top player: svelato il motivo con tutto il racconto sul suo recente passato

In estate il PSG ha messo a segno colpi entusiasmanti: da Donnarumma a Messi per arrivare anche al centrale spagnolo Sergio Ramos. Proprio quest’ultimo è ancora ai box per infortunio a causa di un problema al ginocchio. Il suo debutto era previsto per la sfida di Ligue 1 contro l’Angers, ma come svelato anche da Pochettino ai microfoni di Cadena COPE il suo debutto sarà rinviato nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Concorrenza spietata, Juventus nei guai: 60 milioni!

Lo stesso allenatore argentino ha rivelato in conferenza stampa: “Purtroppo Sergio Ramos non ha ancora iniziato ad allenarsi con la squadra, ma è vicino. Spero che sia il prima possibile. Siamo contenti dei suoi progressi”.

LEGGI ANCHE >>> Visite mediche in corso, ormai ci siamo: in arrivo l’annuncio

Psg, situazione preoccupante per Sergio Ramos

Nonostante le dichiarazioni positive di Pochettino, la situazione sembra essere più grave del previsto. L’esperto di calcio spagnolo di RMC Sport, Fred Hermel, ha svelato il retroscena sul suo mancato impiego: “Vi racconto un confronto personale avvenuto cn persone vicine al Real, nulla di ufficiale. Quello che dicono all’interno del club è che il ginocchio sinistro di Ramos, operato a febbraio, si trova in condizioni peggiori rispetto a ciò che pensiamo”.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Successivamente ha aggiunto: “Bisogna prenderlo con le pinze, ma quello che mi dicono ancora al Real è: ‘Non l’abbiamo allungato perché la cartilagine è interessata’”. Ancora problemi per Pochettino in vista delle prossime sfide di campionato e di Champions League per il PSG.