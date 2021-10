Napoli, comunicato UFFICIALE: stop per l’attaccante

Il Napoli perde uno dei suoi attaccanti per infortunio: ecco il comunicato del club

In seguito all’allenamento di questa mattina del Napoli sono arrivate notizie non esattamente positive per Luciano Spalletti. A causa di un infortunio muscolare si è fermato Andrea Petagna. L’attaccante ex SPAL ha accusato nella seduta di ieri una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra che non gli ha permesso di allenarsi in gruppo oggi.

Il giocatore oggi ha svolto una seduta di terapia e verrà monitorato dallo staff medico in vista della sfida contro il Torino ma la sua presenza è in dubbio. Ecco il comunicato: “Petagna ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri”.