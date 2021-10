Juventus-Roma, Dybala ancora a parte: le ultime in vista del big match

Paulo Dybala si è allenato ancora a parte e la sua presenza contro la Roma è sempre più a rischio

La Juventus rischia di dover fare a meno di Paulo Dybala anche per il big match di domenica contro la Roma. la ‘Joya’ si è allenato a parte anche oggi alla Continassa e i tempi di guarigione sembrano più lunghi del previsto. Dall’infortunio avuto contro la Sampdoria, l’argentino ha svolto solamente allenamenti personalizzati e per questo la sua presena contro i giallorossi è a forte rischio.

Massimiliano Allegri spera di poter recuperare Dybala almeno per impiegarlo a partita in corso ma solamente domani si avranno riscontri più certi in merito al suo recupero. I bianconeri faranno sicuramente a meno, invece, di Alvaro Morata che continua ad allenarsi individualmente in vista del possibile rientro per la gara di Champions League contro lo Zenit.