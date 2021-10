Doppio furto alla Serie A: duello Barcellona-Real per i top player

Saranno mesi anche in Serie A sul fronte calciomercato: possibile addio a parametro zero per i due top player, doppio assalto in Spagna

Ancora problemi in casa Milan. Dopo l’infortunio del portiere francese, Mike Maignan, che tornerà in campo soltanto tra dieci settimane e il caso di Covid per Theo Hernandez, la dirigenza rossonera dovrà sempre sistemare la questione per il rinnovo contrattuale del centrocampista ivoriano, Franck Kessie. Nelle ultime settimane ci sono stati continui contatti tra le parti, ma non ci sarebbe ancora un accordo definitivo visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022.

Calciomercato, Rudiger e Kessie nel mirino della Liga

L’addio dell’ivoriano sembra essere sempre molto più vicino. Come svelato dal quotidiano spagnolo “As” ci sarebbe così un duello in Spagna tra Real Madrid e Barcellona per l’ex Atalanta. Inoltre, a parametro zero potrebbe arrivare anche un obiettivo di Juventus e Inter, come Antonio Rudiger, pronto a lasciare il Chelsea dopo diverse stagioni.

Un doppio colpo per la Liga molto interessante per due top player a parametro zero. Rudiger e Kessie sono sempre più vicini all’addio dei loro rispettivi club per poi sposare un progetto entusiasmante della loro carriera.

Per quanto riguarda il centrale tedesco, il Real Madrid vorrebbe ripetere la formula Alaba con un contratto di almeno tre anni a 12 milioni netti a stagione. Ad inizio gennaio sarà libero di trovare l’accordo con qualsiasi altra squadra. Anche Kessie potrebbe dire addio alla Serie A dopo l’exploit prima con l’Atalanta e poi con la maglia del Milan.