Juventus-Roma, l’attaccante non ha dubbi: “Ci sarò!”

La Serie A riparte con la super-sfida tra Juventus e Roma: un attaccante, in dubbio per infortunio, confida di sentirsi pronto per giocare

La Serie A torna in campo nel weekend dopo aver lasciato spazio alle nazionali. L’ottava giornata di campionato propone scontri diretti e sfide d’alto livello come quella tra Juventus e Roma, in programma domenica 17 ottobre alle 20:45. I bianconeri vogliono dar seguito alle tre vittorie consecutive, i giallorossi trovare un acuto contro una big dopo la recente sconfitta nel derby contro la Lazio per 3-2.

In casa Roma c’è apprensione per le condizioni di Tammy Abraham. L’attaccante è tornato malconcio dopo gli impegni con la nazionale inglese: il bomber si era fatto male negli ultimi minuti del match contro l’Ungheria, accusando un dolore alla caviglia. Era atteso nella capitale nel primo pomeriggio, ma ha perso il volo da Londra ed è arrivato solo in serata.

Juventus-Roma, Abraham si dice pronto

Nella giornata di domani l’inglese si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, ma filtra ottimismo sulla sua disponibilità per il match contro la Juventus: “Sto bene, e penso di essere pronto per domenica“, ha detto al suo rientro a Roma.

Una notizia importante per Mourinho, che lo ha sempre utilizzato nelle prime sette partite di Serie A: due gol e due assist il suo bottino.