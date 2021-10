Altra tegola per il Milan: UFFICIALE, big positivo al Covid

Altri problemi per il Milan: è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un big rossonero, il comunicato ufficiale del club

Non c’è pace per il Milan. La lista degli indisponibili si allunga: dopo l’infortunio di Maignan – sostituito in sede di calciomercato con lo svincolato Mirante -, il club ha riscontrato la positività al Covid-19 di Theo Hernandez. Il francese verrà, quindi, isolato dal resto del gruppo in attesa di superare il problema, con il ‘Diavolo’ che spera di poterlo recuperare il prima possibile.

Di seguito il comunicato ufficiale dei rossoneri: “AC Milan comunica che Theo Hernandez, di rientro dalla Nazionale, è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene“.