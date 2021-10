Niente Juventus per il talento: lotta tra le big d’Europa

La Juventus potrebbe presto perdere un obiettivo di calciomercato: la big d’Europa si fa avanti e prova l’offerta

La Juventus non ha vissuto un avvio di stagione straordinario ma ora sta provando a rialzarsi per tornare a competere per i primi posti in Serie A. I bianconeri al momento sono dietro di ben dieci lunghezze dal Napoli, che ha ottenuto solo vittorie ed è al comando a punteggio pieno in campionato.

La società continua a lavorare per rinforzarsi e nel mirino negli scorsi mesi c’è stato anche Sven Botman, difensore classe 2000 che sta vivendo un momento straordinario con la maglia del Lille. L’affare però sembra essere complicato in quanto il suo buon rendimento è stato apprezzato anche dalle grandi squadre che ora cercano il colpaccio.

Calciomercato Juventus, Botman più lontano: si fa avanti il Bayern Monaco

Nella scorsa estate, Sven Botman è stato seguito anche dall’Atletico Madrid ma secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, ora starebbe facendo passi in avanti il Bayern Monaco. Il club ‘Bavarese’ potrebbe quindi battere la concorrenza per provare ad accaparrarsi il giovane difensore seguito anche dalla Juventus.

In ogni caso i bianconeri non hanno mai pensato di affondare il colpo e svenarsi per Botman, ma è comunque un obiettivo valutato per rinforzare la difesa con colpi in prospettiva.