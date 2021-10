Lancio di bottigliette in campo: l’arbitro sospende il match per 20 minuti

Ancora problemi durante le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar: l’arbitro è stato costretto a sospendere la gara, ecco il motivo

L’arbitro di Albania e Polonia, match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, è stato costretto a sospendere il match per 20 minuti a causa del lancio di oggetti dei tifosi di casa verso i giocatori avversari. A Tirana così i sostenitori albanesi hanno fischiato subito dopo la rete di Swiderski passando poi ai fatti con un lancio incredibile di oggetti e bottigliette. Una situazione incredibile con il direttore di gara che è stato costretto a sospendere il match per far tornare tutto alla normalità.

Albania-Polonia, gli applausi ironici di Szczesny

Dopo la calma, seppur apparente, il match è terminato con la vittoria della Polonia. Al fischio finale i tifosi di casa hanno rilanciato oggetti con gli applausi anche ironici del portiere della Juventus Wojciech Szczesny. Una situazione alquanto incredibile durante il match di qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Al momento al primo posto del gruppo I troviamo l’Inghilterra a quota 20 punti, poi la Polonia a 17 e l’Albania in terza posizione a 15.