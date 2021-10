Roma, preoccupano le condizioni di Abraham: “Abbiamo visto le foto”

Mourinho prepara il secondo big match della stagione, un importante banco di prova per la sua Roma. Probabilmente mancherà Abraham, infortunatosi con la nazionale. Ecco cosa ne pensano Furio Focolari e Roberto Pruzzo

La Roma è al lavoro per il secondo big match del campionato. L’avvio di Mourinho è stato complessivamente incoraggiante, con 15 punti conquistati nelle prime sette partite. Pesano le sconfitte, entrambe per 3-2, nelle sfide con Lazio e Hellas Verona. Roberto Pruzzo, intervenuto a Radio Radio, crede che la Roma debba invertire la rotta rispetto al derby: “La Roma deve stare attenta – dice l’ex bomber giallorosso – se gioca come contro la Lazio arriva la sconfitta.” Intanto, Abraham si è infortunato con l’Inghilterra e rischia di saltare la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> “Prima di firmare con il Milan ho sentito Maignan”: i retroscena di Giroud

LEGGI ANCHE >>> Il Barcellona spaventa il Milan: assalto anticipato a gennaio

Roma, Focolari commenta l’infortunio di Abraham: “Assenza brutta”

Il giornalista Furio Focolari, intervenuto a Radio Radio nella mattinata di mercoledì 13 ottobre, ha commentato l’infortunio di Abraham durante la partita Inghilterra-Ungheria, valida per le Qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. L’ex Chelsea è entrato in campo al 76′ ma non è riuscito a sbloccare il match. Southgate è stato poi costretto a sostituirlo allo scadere a causa di una distorsione alla caviglia: il giallorosso ha cominciato a zoppicare in seguito ad un allungo ed è uscito scuro in volto.

LEGGI ANCHE >>> Visite mediche in corso, ormai ci siamo: in arrivo l’annuncio

Furio Focolari crede che la sua assenza con la Juventus possa essere un brutto colpo per Mourinho: “Abbiamo visto le foto. La sua uscita dal campo preoccupa – dice Focolari – è un centravanti che fa reparto da solo.”