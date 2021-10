Milan, infortunio e operazione: altro guaio per mister Pioli

Il Milan deve fare i conti con un infortunio più serio del previsto: necessaria l’operazione e brutta tegola per Pioli

Il Milan deve fare i conti con un periodo non troppo fortunato dal punto di vista degli infortuni. La sosta per le Nazionali non ha permesso ai rossoneri di recuperare tutti i giocatori acciaccati. Il mese di ottobre vedrà la squadra di Pioli scendere in campo per sette partite in poco più di tre settimane.

Una carrellata di impegni che il Milan dovrà affrontare senza il portiere titolare, Mike Maignan. Il dolore alla mano accusato nei giorni scorsi è risultato infatti più grave del previsto. Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro impone così, dopo parere specialistico, la necessità di un intervento in artroscopia.

Milan, infortunio e altro guaio per Pioli

L’operazione sarà eseguita nella giornata di domani, mercoledì 13 ottobre, dal Professor Loris Pegoli. Poi la riabilitazione. Nelle prossime settimane il portiere del Milan sarà quindi Ciprian Tatarusanu, ancora mai impiegato in questo inizio di stagione da mister Pioli.