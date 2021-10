Il Barcellona spaventa il Milan: assalto anticipato a gennaio

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e il Milan viene spaventato dal Barcellona: assalto anticipato a gennaio

Inizio di stagione da grande squadra del Milan, che fino ad ora in campionato ha collezionato 19 punti in sette giornate, fermandosi sull'1-1 solo contro la Juventus. Anche in Champions League, nonostante siano arrivate due sconfitte, le prestazioni sono state buone e danno fiducia per il futuro della stagione. Nel frattempo però anche la sessione invernale di calciomercato si avvicina e in casa Milan ci sono diverse questioni da risolvere.

Una su tutte è certamente la situazione contrattuale di Frank Kessie, centrocampista fondamentale per i rossoneri che però a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto. L’ivoriano potrebbe addirittura essere stato offerto all’Inter, ma anche il Barcellona potrebbe spaventare i rossoneri.

Il Barcellona non perde tempo: assalto a Kessie anticipato a gennaio

Il futuro di Frank Kessie continua a essere in dubbio. Infatti il contratto dell’ivoriano è in scadenza nel 2022, ma fino ad ora ancora non è arrivato il rinnovo con il Milan. Inevitabilmente su di lui hanno messo gli occhi diversi club europei.

Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe inserito Kessie nella lista degli obiettivi per rinforzare la rosa di Koeman. Inoltre i catalani potrebbero anticipare le operazioni a gennaio, così da cercare di anticipare anche la concorrenza.