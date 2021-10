L’Inter può entrare nella corsa per Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco: il giocatore è nel mirino di Juventus, Milan e non solo

Aurelien Tchouameni è uno dei protagonisti della vittoria della Francia in Nations League. Il centrocampista del Monaco è un classe 2000 ed è originario di Rouen ed è di sicuro uno dei nomi più interessanti in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Dotato di una grande stazza fisica e di una qualità palla al piede decisamente fuori dal comune, Tchouameni è uno dei migliori prospetti del calcio europeo ed è infatti finito nei radar di molti top club europei fra i quali spiccano anche le squadre italiane.

La Juventus ad esempio, nelle ultime settimane, ha accelerato per provare a portare Tchouameni all’Allianz Stadium, un giocatore che, per caratteristiche, somiglia molto ad una leggenda in quel di Torino, Paul Pogba, attualmente in scadenza di contratto con il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il giocatore francese del Monaco ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 35-40 milioni di euro e la Juventus dovrà fare i conti anche con il Milan di Pioli, ma attenzione all’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, inserimento per Tchouameni: i dettagli

In casa Inter, l’arrivo di Aurelien Tchouameni farebbe davvero molto comodo per rinforzare un centrocampo ancora orfano di Christian Eriksen. Hakan Calhanoglu infatti, arrivato a parametro zero dal Milan, non sta convincendo ed ha un ingaggio pesante, sui 5 milioni di euro a stagione. Due condizioni che potrebbero portare ad un suo addio nella prossima estate.

Un addio che sarebbe contraddistinto da una grande plusvalenza, visto l’arrivo a zero del giocatore turco e che aprirebbe all’Inter la possibilità di andare all’assalto per Tchouameni, ma sarà verosimilmente sfida vera con la Juventus ed il Milan.