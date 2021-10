Bivio Juventus per il gioiello: tripla pista e cessione immediata

La Juventus studia il futuro del gioiello sul calciomercato, alla ricerca di soluzioni giuste per il termine della stagione. Tripla pista all’orizzonte

La Juventus e l’attacco, un vero e proprio terremoto che, negli ultimi mesi, ha stravolto il reparto offensivo bianconero. Reparto, appunto, che si è trovato privato di uno dei migliori calciatori del mondo ed è ovvio che sia Cristiano Ronaldo, ma che può contare comunque sul binomio formato da Paulo Dybala e Alvaro Morata. E con Moise Kean pronto a subentrare.

LEGGI ANCHE >>> Assalto improvviso: Juve, Inter e Milan ko per il bomber

A completare il reparto offensivo, dopo l’arrivo a Torino, è Kaio Jorge, un talento che faceva gola a tanti ma che la Juventus è riuscita a portare a casa, superando la folta concorrenza. Ora, però, le prospettive potrebbero essere molto diverse per l’attaccante. L’inizio di stagione è stato complicato. Il talento non riesce a imporsi nelle gerarchie di Massimiliano Allegri e per lui una cessione, ovviamente in prestito, non è affatto da scartare come ipotesi in vista del prossimo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, che intreccio col Chelsea: il colpo a centrocampo

Calciomercato Juventus, il futuro di Kaio Jorge in bilico: ipotesi prestito

Nell’ultima uscita in amichevole della Juventus, il calciatore si è messo in evidenza, mostrando le sue qualità tecniche, ma senza trascinare. A gennaio, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, se non dovesse arrivare una vera e propria svolta in campo, la dirigenza potrebbe decidere di cederlo in prestito per fare esperienza. In Serie A, ovviamente. E le piste sul tavolo non mancano: Cagliari, Sassuolo e Sampdoria, infatti, restano alla finestra e fiutano il colpo. E proprio dei blucerchiati vi abbiamo parlato nell’ambito di uno scambio molto interessante. La Juventus è al bivio e ragiona sul futuro del suo gioiello.