Nuovo rinforzo e addio stellare: Juventus e Inter sul big

Il calciomercato di Juventus ed Inter può accendersi: possibile clamoroso addio, super colpo dal Barcellona

Il cammino in Serie A di Inter e Juventus passa, dalle imminenti sfide con le romane, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. La Roma di Mourinho per Allegri mentre Inzaghi affronta il suo passato, facendo visita all’Olimpico per affrontare la Lazio di Sarri. Dal campo al calciomercato, però, le strade di Inter e Juventus potrebbero tornare a coincidere con una ghiotta occasione che può arrivare dalla Spagna. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe in mente l’inserimento di un nuovo grande portiere che difenda i pali dei catalani. L’idea di Laporta vede tra i nomi in pole per la porta Luis Maximiano del Granada, con un effetto domino sulle cessioni. Può quindi vedere l’addio di Neto, già vicino alla Premier League, ma anche quello di Pena che chiede spazio e difficilmente sarà accontentato. Attenzione alta su Ter Stegen, che a Barcellona non sta brillando e potrebbe salutare i catalani nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Inter e Juventus, idea Ter Stegen: la situazione

Occhio all’Inter, dove Handanovic ha deluso in più di un’occasione e potrebbe essere rimpiazzato. L’ex Borussia Monchengladbach è stato uno dei nomi accostati ad inizio 2021 alla porta dei campioni d’Italia.

Il tedesco è già stato accostato alla Juventus la scorsa primavera ma la ‘Vecchia Signora’ ha poi deciso di puntare, anche per quest’anno, su Szczesny.

Situazione dunque in divenire, Juventus ed Inter possono tentare l’assalto, a fine anno, regalando Ter Stegen ad Allegri.