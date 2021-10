Rinnovo ad un passo: la Juventus dice addio all’obiettivo

La Juventus continua a seguire con interesse uno dei talenti più interessanti in Europa: ma il suo rinnovo di contratto è sempre più vicino

La rincorsa della Juventus al primo posto ripartirà dal big match contro la Roma di domenica prossima. I bianconeri in attesa del rientro dei giocatori in Nazionale, hanno vinto l’amichevole contro l’Alessandria per 2-1, mentre la società continua a monitorare il mercato in vista della sessione invernale che si aprirà a gennaio, ma anche per quella estiva già. Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Leggi anche >>> La Juventus sogna il colpaccio: fuori rosa senza rinnovo!

Nel mirino della Juventus continua a esserci il giovane talento del Barcellona, Pedri. Il centrocampista classe 2002 a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i catalani e sarà un’ottima occasione a parametro zero. Ma il rinnovo è sempre più vicino.

La Juventus vede sfumare Pedri: vicino il rinnovo col Barcellona

Con il calciomercato invernale che si avvicina inesorabilmente, i club si apprestano ad accelerare le pratiche per i rinnovi di quei calciatori che a giugno 2022 vedranno scadere i loro contratti. Tra questi c’è anche Pedri, giovane talento del Barcellona di soli 18 anni, che è finito da tempo anche nel mirino della Juventus.

Leggi anche >>> Juventus, tentazione spagnola per Cuadrado: Allegri ‘trema’

Per il classe 2002 il prolungamento di contratto però sembrerebbe sempre più vicino. Infatti, secondo quanto riportato proprio dal presidente catalano Laporta nell’intervista a ‘RAC1’, il rinnovo di Pedri è davvero molto vicino e la firma potrebbe arrivare proprio entro la fine del mese di ottobre. Questo significa che per la Juventus e le altre pretendenti l’obiettivo è vicino a sfumare.