Conte riparte dalla Premier: subito doppio ‘sgarbo’ a Juve e Milan

Antonio Conte sarebbe il prescelto del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, da ieri nuovo padrone del Newcastle. Juve, Milan e Inter in ansia

Antonio Conte ripartirà dalla Premier, anche se probabilmente di luglio 2022. Ora a ‘Sky Sport’ nelle vesti di commentatore nelle serate di Champions, il tecnico salentino è a quanto pare il prescelto del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, ovvero quel Pif mesi fa interessatosi all’Inter, da ieri ufficialmente il nuovo proprietario del Newcastle. E’ altamente improbabile, per non dire impossibile che Conte accetti di sedersi ora sulla panchina dei ‘Magpies, penultimi in campionato, mentre a partire della prossima le percentuali sono molto alte poiché il fondo ha intenzione di investire subito una vagonata di milioni. E chi meglio dell’ex Juve e Inter per costruire una squadra per vincere…

Circolano già i primi nomi del Newcastle targato Antonio Conte e la Serie A non può che tremare. In particolare proprio la Juventus, ma anche il Milan. Andiamo al sodo: per l’attacco, il 52enne può volere con forza Dusan Vlahovic, come noto obiettivo sensibile dei bianconeri di Allegri e profilo che segnalò a Marotta e Ausilio per eventualmente rimpiazzare Lukaku. Per il bomber serbo, che ha ufficialmente rotto con la Fiorentina respingendo la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, in estate il club inglese potrebbe mettere sul piatto qualcosa come 70 milioni di euro cash; niente, invece, per il centrocampista, considerato che il preferito del salentino sarebbe Franck Kessie, in scadenza a giugno coi rossoneri e per il quale al momento è in pole il Psg.

Calciomercato, Conte-Newcastle: trema anche l’Inter

Trema anche l’Inter per il possibile matrimonio tra Conte e il Newcastle, dato che finirebbero a rischio scippo molti dei suoi ‘fedelissimi’ in nerazzurro. Occhio in particolare a Marcelo Brozovic, come Kessie in scadenza a fine annata.

A.R.