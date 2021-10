Dalla Spagna sicuri: rivoluzione Real Madrid, addio a Milan e Juventus

Dalla Spagna sicuri: il Real Madrid pronto a fare spesa in Italia sulle spalle di Milan e Juventus. Doppio addio

Il calciomercato non dorme mai e per le big d’Europa è già tempo di programmare il futuro. In Spagna c’è voglia di tornare al top, con Barcellona e Real Madrid che hanno perso appeal. Gli addii di Messi e Sergio Ramos non sono stati rimpiazzati con colpi all’altezza, ma la musica potrebbe cambiare già dalla prossima estate. È questo uno degli obiettivi di Florentino Perez, pronto a stupire i tifosi con innesti di primo livello.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus in attesa, svolta rinnovo per il big

Il sogno rimane Mbappé, ma il PSG fa muro e le ultime dichiarazioni rilasciate da Leonardo non lasciano presagire un lieto fine. L’attaccante francese, però, non è l’unico obiettivo. Come riporta ‘diariogol.com’, nella lista del Real Madrid sono finiti anche due giocatori top della Serie A di Milan e Juventus. Il primo è Franck Kessié, in scadenza con i rossoneri a giugno e ancora senza rinnovo firmato.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Real Madrid, doppio obiettivo in casa Juventus e Milan

L’ivoriano rappresenterebbe un colpo ideale per il centrocampo del Real Madrid, probabilmente a costo zero ma dal rendimento garantito. Kessié più Paulo Dybala: il nome per l’attacco sembra essere quello dell’argentino, anche se la Juventus è pronta a farlo firmare sino al 2025. L’ex Palermo ha dato sempre priorità ai bianconeri e l’arrivo di Allegri ha cementato i suoi sentimenti, ma il Real Madrid resta in agguato.

LEGGI ANCHE >>> Caos Raiola, il Milan è nei guai: ora è gelo sul mercato

Una doppia indiscrezione che dalla Spagna rilanciano, ma che al momento non trova riscontri effettivi. Il Real Madrid è attualmente primo in Liga a 17 punti, a pari merito con Atletico Madrid e Real Sociedad, mentre è attardato in Champions League: vittoria con l’Inter all’esordio e poi clamorosa caduta in casa con lo Sheriff.