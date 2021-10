Ultimatum per Arthur: ipotesi scambio in Premier a gennaio

Problemi di continuità per Arthur con la maglia della Juventus: possibile scambio in Premier League già a gennaio

In casa Juventus si attende il ritorno dei Nazionali e nel frattempo per chi è rimasto a Torino si è tornati in campo per l’amichevole contro l’Alessandria, vinta per 2-1 con i gol dei giovanissimi Maressa e Chibozo. La partita è stato anche un test per vedere la condizione fisica di Arthur, centrocampista che dopo l’intervento effettuato in estate ancora non è mai sceso in campo in stagione.

Leggi anche >>> Destinazione clamorosa per Ancelotti: può tornare in Serie A

Per lui il ritorno in campo potrebbe essere un vero e proprio ultimatum per conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri e cercare di inserirsi all’interno di gerarchie già collaudate. Qualora non dovesse superare la prova fino a gennaio, potrebbero aprirsi le porte di uno scambio in Premier League.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

La Juventus ‘testa’ Arthur: possibile scambio col Tottenham a gennaio

Zero presenze ancora per Arthur nella nuova Juventus targata Massimiliano Allegri. Il centrocampista brasiliano in estate si è sottoposto a un intervento che lo ha lasciato ai box fino ad oggi, ma nel prossimo impegno di campionato dovrebbe tornare a disposizione del tecnico. Inserirsi nelle gerarchie adesso però non sarà facile, così Allegri e la società bianconera potrebbero dargli tempo fino a gennaio.

Leggi anche >>> La Juventus cerca un bomber: Ramsey può essere la carta per lo scambio

Qualora questa ‘prova’ non dovesse essere superata, potrebbe prendere piede l’ipotesi di scambio col Tottenham. Sul piatto potrebbe essere messo Giovanni Lo Celso, centrocampista che fatica a trovare spazio negli ‘Spurs’. Uno scambio di prestiti tra centrocampisti con bisogno di maggiore spazio.