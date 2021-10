Post Perisic a sorpresa: l’Inter guarda in Premier League

In casa Inter si lavora alla ricerca di un erede di Perisic, destinato a salutare nel 2022: occhi in Inghilterra

La sosta per ricaricare le energie e ripartire al meglio, per il prossimo impegno di campionato contro la Lazio. Non solo le attenzioni in Serie A per la società nerazzurra che pianifica, con largo anticipo, il futuro della squadra guidata da Simone Inzaghi. In ottica calciomercato, infatti, i nerazzurri sono a caccia di un sostituto di Ivan Perisic sulla corsia sinistra. Il croato è in scadenza il 30 giugno 2022 con la società campione d’Italia e difficilmente resterà a Milano oltre la prossima estate: una pista calda, per l’eredità dei Perisic, può arrivare dalla Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, in casa Manchester City sarebbero diversi i big pronti a partire per espressa volontà di Pep Guardiola. L’ex tecnico del Barcellona punta a rinforzare pesantemente i ‘Citizens’ in ogni zona del campo ed è per questo che, tra i partenti, spunta un profilo che può intrigare l’Inter per l’anno prossimo.

LEGGI ANCHE >>>La big inglese si fa sotto con lo scambio: no secco dell’Inter

LEGGI ANCHE >>>Inter, Marotta annuncia il rinnovo: “É un campione”

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

L’Inter si cautela: post Perisic da Manchester

Si tratta di Oleksandr Zinchenko, terzino ucraino che con l’esplosione di Cancelo sulla sinistra e la volontà di Guardiola di acquistare un nuovo laterale, gioca poco e rischia di vedere sempre meno il campo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

A pensarci potrebbe essere l’Inter a cui piace il profilo dell’ex giocatore del PSV, come perfetto erede di Perisic. Zinchenko, in scadenza nel 2024, in questa stagione ha accumulato solo 145′ in campo, in 3 presenze totali.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Brozovic ha scelto: firma da 36 milioni

LEGGI ANCHE >>>Colpo in scadenza, è sfida all’Inter: ci provano Juve e Milan

Il talento ucraino, valutato 25-30 milioni di euro, può quindi rappresentare la giusta occasione per la corsia mancina di Inzaghi: il post Perisic può arrivare da Guardiola.