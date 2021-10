Destinazione clamorosa per Ancelotti: può tornare in Serie A

Carlo Ancelotti non sta attraversando un ottimo momento alla guida del Real Madrid: suggestione per il ritorno in Serie A

Carlo Ancelotti ha vissuto una settimana da incubo con due sconfitte rimediate in Champions e in Liga prima della sosta Nazionale. Ora l’allenatore italiano dovrà subito sistemare i problemi che sono sorti in questi giorni, ma c’è sempre la suggestione di un possibile ritorno in Serie A dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Napoli. La sua avventura è terminata anche con l’esonero prima dell’arrivo di Rino Gattuso.

Calciomercato, Ancelotti suggestione Fiorentina per il futuro

Lo stesso tecnico è stato quotato come prossimo allenatore della Fiorentina dall’agenzia Sisal a quota 33. Tutto potrebbe succedere dopo il 2023 dopo l’exploit di Vicenzo Italiano alla guida della compagine toscana. Dopo tante stagioni complicate, rischiando anche la retrocessione in Serie B, l’ex Spezia ha ridato un’anima ad una squadra che ormai sembrava morta.

Il profilo di Carlo Ancelotti resta sempre nel mirino delle big d’Italia: la sua esperienza è ormai nota a tutti e l’allenatore emiliano potrebbe pensare anche ad un’altra esperienza in Serie A.

Al momento si tratta di un’idea suggestiva vedendo anche le quote Sisal: la Fiorentina ora intende stabilizzarsi nel calcio che conta per centrare nuovamente le qualificazioni alle Coppe europee.