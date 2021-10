Newcastle da impazzire: Serie A svaligiata. Colpi per 250 milioni!

Il Newcastle, passato al fondo PIF, è pronto alle grandi manovre in sede di calciomercato: ecco gli obiettivi nel campionato italiano di Serie A

Il fondo saudita PIF, nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’acquisto del Newcastle United, club di Premier League che, già dalla prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe fare veri e propri fuochi d’artificio. La società inglese occupa la metà della classifica del campionato britannico ed ora può davvero fare un salto di qualità notevole. Nel mirino potrebbero finire molti top player, fra cui quelli del campionato italiano di Serie A, tre su tutti: Nicolò Zaniolo, Lautaro Martinez e Victor Osimhen.

Il primo, in forza alla Roma di Josè Mourinho, sta ritrovando la giusta continuità dopo i ripetuti problemi alle ginocchia che l’hanno costretto a stare fuori per diverso tempo. Il classe 1999 sta crescendo partita dopo partita e sta tornando ad essere un punto fermo del club capitolino. La sua valutazione si aggira sui 50 milioni di euro, alta, ma che con ogni probabilità non spaventerà la proprietà della squadra inglese.

Calciomercato, il Newcastle punta Lautaro, Osimhen e Zaniolo: i dettagli

Oltre ai 50 milioni per Zaniolo, il Newcastle potrebbe mettere le mani al portafogli per arrivare ad altre due stelle del campionato italiano di Serie A. Il primo è Lautaro Martinez. Il bomber argentino dell’Inter sta per rinnovare con la Beneamata e la sua valutazione non è inferiore ai 100 milioni di euro.

L’altro è Victor Osimhen. L’asso del Napoli di Luciano Spalletti, con una valutazione simile rispetto a quella di Lautaro Martinez, sta impressionando in maglia azzurra e porterebbe il totale delle potenziali operazioni a ben 250 milioni di euro.