Inter, infortunio Lautaro: buone notizie per Inzaghi

L’Inter tira un sospiro di sollievo: dopo il report con l’Albiceleste arrivano buone notizie sulle condizioni di Lautaro

Dopo l’allarme in casa Inter, nelle giornata di oggi sono arrivate buone notizie che lasciano ben sperare Simone Inzaghi in merito al recupero di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ si era fermato con l’Argentina in seguito a un problema muscolare, non prendendo parte alla partita contro il Paraguay per ragioni precauzionali.

L’allarme sembra essere rientrato per l’Inter poiché, in seguito al consulto tra lo staff medico della Nazionale argentina e quello dell’Inter, è emersa la condizione non grave di Lautaro e i motivi precauzionali che hanno portato a farlo riposare. Di conseguenza il suo rientro a Milano dovrebbe avvenire tra oggi e domani e Lautaro si impegnerà per esserci contro la Lazio.