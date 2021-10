Dazn presenta la nuova serie su Neymar: i dettagli

Dazn lancia un nuovo contenuto esclusivo su Neymar. Ecco il comunicato ufficiale che farà impazzire milioni di fan in tutto il mondo

E’ ufficiale, Dazn ha appena annunciato il lancio di un nuovo contenuto originale in esclusiva. Dal prossimo 10 ottobre, sulla piattaforma di sport in streaming sbarca ‘Neymar Jr. and the line of kings‘. Un dossier che ripercorre la storia della dinastia dei più grandi calciatori brasiliani e che sarà disponibile a partire dal prossimo 10 ottobre. Questo il comunicato stampa della piattaforma sportiva: “DAZN annuncia “Neymar Jr. and the line of kings”, l’incredibile storia della dinastia dei più grandi calciatori brasiliani. Nel suo nuovo contenuto originale, DAZN ripercorre la storia dei grandi attaccanti della storia del calcio brasiliano, attraverso lo sguardo della superstar Neymar Jr; interviste esclusive rivelano autentiche anticipazioni sul futuro di Neymar Jr. nel calcio internazionale, mentre il giocatore punta al primato di goal segnati con il Brasile che Pelè conserva da 50 anni; la première di “Neymar Jr. and The Line of Kings” è disponibile il 10 ottobre in Italia e in tutto il mondo su DAZN”.

Si legge inoltre: “I fan ascolteranno in esclusiva i racconti di Neymar Jr., oltre a quelli di alcuni dei più accreditati esperti di calcio sudamericani mentre commentano la scalata del giocatore verso l’affermazione e raccontano dell’immensa responsabilità di rappresentare i sogni e le speranze di una delle nazioni più appassionate di calcio al mondo”.