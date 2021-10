Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora avvolto dal mistero: gli utenti di ‘Calciomercatoweb.it’ hanno valutato la prossima squadra del serbo

La recente rottura tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic ha aperto ufficialmente le porte della società gigliata all’attaccante serbo che, tra gennaio e giugno, saluterà la Toscana per compiere il grande salto in una big. Diverse le società, italiane e non, interessate al talento andato a segno già 6 volte con 1 assist in 8 presenze con la squadra di Italiano. Uno scenario nel quale gli utenti di ‘Calciomercatoweb.it‘ hanno espresso la propria opinione in un sondaggio, per decretare quella che sarà probabilmente il destino del bomber serbo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il doppio rifiuto del bomber alla Juventus

LEGGI ANCHE >>>Il big è a un passo dal rinnovo: l’ultimo sgarbo di Ronaldo alla Juventus

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, rischio beffa: ecco il futuro di Vlahovic

Solo il 9,1% sia per la Juventus, fortemente interessata alla punta da mesi, che l’Inter. Addirittura nessuna possibilità per il Milan che, dunque, punterà ancora su Giroud e Ibrahimovic.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

A sorpresa, però, il destino del serbo potrebbe essere altrove, lontano dalla Serie A. Quasi l’82% dei nostri lettori vede all’estero il prossimo club di Vlahovic, con diverse big che potrebbero farsi avanti già nelle prime settimane del 2022.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, tradimento Ramsey: scambio e sbarco nella grande rivale

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Brozovic ha scelto: firma da 36 milioni

📊 MOMENTO SONDAGGIO 💣 #Vlahovic è al centro del calciomercato dopo aver rifiutato il rinnovo con la #Fiorentina. Dove lo vedreste meglio? 📲 VOTA, RT E COMMENTA! — Calciomercatoweb.it (@cmercatoweb) October 8, 2021

Il destino di Vlahovic, dunque, potrebbe vedere una clamorosa beffa soprattutto per la Juventus che lo ha messo in cima alla lista per rinforzare l’attacco.