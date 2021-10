Allegri vara la rivoluzione d’inverno: triplo addio già deciso alla Juve

Il futuro della Juventus sul calciomercato potrebbe passare anche attraverso alcune cessioni. I calciatori in uscita nello scacchiere di Allegri

La Juventus studia mosse e soluzioni per il prossimo futuro, alla ricerca dei profili adatti per rinforzare la rosa. I bianconeri cercano soluzioni in entrata, ma con grande attenzione anche al mercato in uscita. La Vecchia Signora, infatti, dovrà tagliare i profili che al momento non rientrano nelle rotazioni di Massimiliano Allegri in rosa o che comunque sono ritenuti cedibili. Per questa ragione, la Juventus è pronta a operare con attenzione e a costituire un tesoretto importante da reinvestire.

Sono diversi i nomi che potrebbero lasciare Torino nelle prossime settimane. Magari non una rivoluzione in piena regola, ma siamo su quella scia e i nomi non sono affatto trascurabili per diverse società italiane e non solo.

Calciomercato Juventus, triplo addio per Allegri: i dettagli

I nomi in uscita non mancano e, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbero già stati decisi. In primis, Luca Pellegrini dovrebbe lasciare i bianconeri: per lui possibile prestito alla Sampdoria. Non è il solo che potrebbe essere in uscita. Weston McKennie già dalla scorsa estate è dato nella lista dei cedibili. Il centrocampista, di fronte a un’offerta congrua partirà. Stesso discorso per Dejan Kulusevski, da cui ci si aspettava molto, ma che non è riuscito a esprimere tutte le sue qualità in bianconero.