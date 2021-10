Calciomercato Juventus, bomber ‘stroncato’: “È una ruota di scorta”

La Juventus è sempre attenta in sede di calciomercato e monitora possibili occasioni per il ruolo di centravanti: bomber ‘stroncato’

La Juventus riflette sul da farsi in sede di calciomercato. Il campo sta ricominciando a dare soddisfazioni, dopo un inizio di stagione a dir poco preoccupante. Gli ultimi successi contro Chelsea e Torino – due incontri senza dubbio molto impegnativi – hanno aumentato la fiducia nell’ambiente. Allegri sembra stia prendendo sempre più in mano la squadra, mettendo la sua impronta ed entrando nella testa dei calciatori. È evidente la crescita dell’equilibrio, dettaglio che il tecnico livornese ricerca quasi con ossessione. I segnali sono positivi in questo senso, ma ora arrivano altre sfide di cartello.

Dopo la sosta delle Nazionali, la ‘Vecchia Signora’ affronterà nell’ordine Roma e Inter in campionato e nel mezzo ci sarà lo scontro con lo Zenit in Champions League. A tal proposito, il mister è in ansia riguardo le condizioni di Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe saltare tutti e tre i prossimi incontri, con Allegri che dovrà presumibilmente trovare altre soluzioni. Al netto della permanenza del classe ’92 – in prestito con diritto dall’Atletico Madrid -, la Juve è comunque alla ricerca di un centravanti. Moise Kean non ha convince ed è stato utilizzato poco dal suo ritorno. Non è un segreto come ai piemontesi piaccia Icardi, ma c’è chi non vede di buon occhio questo possibile colpo.

Juventus, Icardi ‘stroncato’: “Ormai è una ruota di scorta”

L’attaccante del PSG potrebbe essere una buona soluzione a prezzi accessibile per potenziare il reparto. Il giornalista Furio Focolari, però, la pensa diversamente. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha espresso il suo dissenso per il colpo in questione: “Mauro Icardi ormai è una ruota di scorta. Noi ci ricordiamo l’Icardi dell’Inter che faceva tanti gol, ma sono tre anni che non gioca ma. Nelle ultime due stagioni ha una media di 20 partite a stagione con 12 gol nella prima e 7 nella seconda: sono quelli che ci aspetteremmo da Pinamonti…”.

Il collega ha concluso: “Poi non ci scordiamo che non telo regalerebbero: minimo devi spendere 30 milioni e io per Icardi non lo farei. Serve un centravanti e l’ideale per me è Vlahovic“.