Scenario sorprendente dalla Spagna: alla Juventus per 45 milioni

La Juventus è accostato al grande colpo in Spagna sul calciomercato. Lo scenario dalla Spagna spiazza, soprattutto per le condizioni economiche

La Juventus è sempre molto attenta agli scenari sul calciomercato, alla ricerca di profili che possano migliorare sensibilmente la rosa. Un colpo dalla Spagna, e in particolare dal Barcellona potrebbe essere presto realtà nelle dinamiche della Juventus. Il calciatore è in scadenza a giugno del 2022 e il rinnovo con i blaugrana non è arrivato. Ciò scatena il pressing delle big internazionali e in particolare dei bianconeri che da tempo seguono il ragazzo. Lo scenario ipotizzato dalla Spagna, però, potrebbe non essere il più favorevole.

Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona ma condizioni differenti

Secondo quanto riporta ‘don balon’, infatti, la Juventus potrebbe anticipare tutti e portare a Torino Ousmane Dembele per 45 milioni di euro. Una cifra altissima, soprattutto se consideriamo che il calciatore sarà in scadenza di contratto tra pochi mesi e che rende questa possibilità praticamente impercorribile. Un’altra ipotesi, che ci sembra più probabile, è che i bianconeri cerchino un accordo con il calciatore per giugno, a partire da febbraio, quando per lui sarà possibile firmare con un altro club.