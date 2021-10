Calciomercato, il doppio rifiuto del bomber alla Juventus

In estate la Juventus ha provato a chiudere un colpo a parametro zero, ma per due volte l’offerta dei bianconeri è stata rifiutata

La Juventus, in estate, negli ultimi giorni di calciomercato ha dovuto prendere atto della volontà di andare via di Cristiano Ronaldo e ha provato a porre rimedio alla sua partenza nella maniera, che in quel momento era la migliore possibile. L’arrivo di Kean, però, non può ovviamente compensare un addio così pesante come quello di Cr7. I bianconeri, però, avevano provato a portare a Torino un grande ed esperto attaccante già prima che venisse consumato il divorzio con il fuoriclasse portoghese. Ricevendo, però, dal centravanti un rifiuto.

Il doppio no di Aguero alla Juventus

A non accettare l’offerta della Juventus, come rivelato da Sport, è stato Sergio Aguero. L’argentino classe 1988, che era in scadenza con il City e che è poi approdato a parametro zero al Barcellona, avrebbe infatti espresso ai bianconeri la volontà di trasferirsi in Catalogna. La ragione, inizialmente, sarebbe stata dettata dal fatto di aspirare da sempre a giocare al fianco di Lionel Messi.

Il sei volte Pallone d’oro, però, si è poi clamorosamente trasferito al Paris Saint-Germain e la Juventus è tornata alla carica con l’ex stella dei citizens. Un tentativo, sempre secondo la stessa fonte, sarebbe stato fatto l’ultimo giorno di mercato, ma anche stavolta, nonostante la partenza di Messi, Aguero avrebbe deciso di restare in blaugrana, rispondendo con un secondo secco no ai bianconeri.